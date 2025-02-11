Защитник «Сибири» извинился перед болельщиками «Ак Барса» за инцидент с неприличным жестом

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров извинился перед болельщиками «Ак Барса» за инцидент с неприличным жестом, за который он был оштрафован КХЛ.

Защитник «Сибири» извинился перед болельщиками «Ак Барса» за инцидент с неприличным жестом
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«В первую очередь, хочу извиниться перед казанскими болельщиками. Они это восприняли всё на свой счёт, хотя это показывалось лишь одному человеку, который неуважительно отнёсся к нашей команде. Эмоции сыграли, я был наказан, прошу за это прощения. СМИ опубликовали всё однобоко, сообщили, что я всем болельщикам это показывал, но это не так. Всех болельщиков уважаю: казанских или нет, без разницы», передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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Максим Макаров