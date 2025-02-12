Овечкин загадочно анонсировал тренировочный сбор с экс-игроком НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился информацией о тренировочном сборе в Майами, скрыв личность звёздного экс-игрока Национальной хоккейной лиги, с которым будет проводить тренировки во время паузы в регулярном чемпионате.

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« Я п р и л е т е л в М а й а м и с ж е н о й и д е т ь м и , г д е п р о в е д у н е б о л ь ш о й т р е н и р о в о ч н ы й с б о р с ч е л о в е к о м , и м я к о т о р о г о п о к а н е б у д у н а з ы в а т ь . Н о о н и г р а л в Н Х Л . Д а в а й т е с д е л а е м н е б о л ь ш у ю з а г а д к у и з э т о г о . И э т о н е Илья Ковальчук. Возможно, вы увидите это в моих или его социальных сетях. Он известная личность… В Майами, конечно, я также буду отдыхать, как и сейчас. Нужно хорошо отдохнуть и усердно поработать! Я отдохну несколько дней, восстановлюсь и начну тренировки», — приводит слова Овечкина RG.

Овечкин отстаёт на 15 шайб от рекорда Гретцки. У россиянина 879 голов в регулярках НХЛ, у канадца — 894.