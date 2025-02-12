Овечкин дал совет 20-летнему российскому дебютанту НХЛ

Российский форвард Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин дал совет 20-летнему соотечественнику Матвею Мичкову, проводящему дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Филадельфия Флайерс». Об этом сообщает RG.

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« О н н е д а в н о и г р а л п р о т и в н а с , и я с м о г е г о у в и д е т ь в д е л е . Н о м н е б ы х о т е л о с ь , ч т о б ы о н н е м н о г о м е н ь ш е в ы п е н д р и в а л с я . В о с т а л ь н о м в с е з а м е ч а т е л ь н о » , — з а я в и л Овечкин.

Он добавил, что считает Мичкова отличным парнем.

Мичков в нынешнем сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 16 голами и 20 результативными передачами.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.