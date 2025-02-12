Овечкин назвал причины лидерства «Вашингтона»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о первом месте столичного клуба в Восточной конференции НХЛ.

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« В с е п о н и м а ю т , п о ч е м у м ы н а п е р в о м м е с т е . У н а с е с т ь г л у б и н а с о с т а в а , ч т о п о з в о л я е т н а м р о т и р о в а т ь и м е н я т ь и г р о к о в . Т а к ж е п о м о г а е т т о , ч т о н е т с е р ь ё з н ы х т р а в м » , — п р и в о д и т с л о в а Овечкина RG.

В текущем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 39 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.

Подопечные Спенсера Карбери занимают первое место в Восточной конференции НХЛ, сыграв 55 встреч, в которых команда набрала 80 очков. В следующей игре «Вашингтон» встретится с «Питтсбург Пингвинз» 22 февраля.