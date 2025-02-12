Как стало известно «Чемпионату», нападающий Алекс Гальченюк подписал двухлетний контракт с «Амуром». Зарплата хоккеиста составит 90 млн рублей за сезон, плюс 10 млн рублей бонусная часть.

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В нынешнем сезоне 31-летний нападающий провёл за хабаровский клуб 53 встречи, в которых забросил 19 шайб и отдал 17 результативных передач.

Отметим, что нынешний сезон является дебютным для форварда в «Амуре». Ранее Алекс выступал за СКА. Сегодня, 12 феварля, Гальченюк отмечает день рождения.

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 53 встречи, в которых записал на свой счёт 32 очка. «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.