Гендиректор «Сибири» рассказал, какую сумму правительство области потратило на Матч звёзд

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, какую сумму правительство Новосибирской области потратило на Матч звёзд КХЛ.

Гендиректор «Сибири» рассказал, какую сумму потратили на Матч звезд
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– Можете ли вы сказать, какая сумма была затрачена на проведение мероприятия?

– Сейчас не готов сказать, там слишком много факторов. Мы затрачивали, но лига и правительство получит какой-то доход с продажи сувенирной продукции и реализации билетной программы. Сейчас всё считается. Я знаю, что около 50 миллионов затрачено правительством Новосибирской области. Далее посчитается разница и будет понятно, какая сумма была потрачена по итогу.

По многим моментам было так: заложена была определённая сумма, затем находили партнёров, которые получали рекламу и перекрывали затраты, — сказал Крутохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

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