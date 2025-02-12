Евгений Кузнецов вернулся после травмы, но не помог СКА избежать поражения

После паузы на Матч звезд возобновился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. И сразу же сочная вывеска: в Москве встречались "Динамо" и питерский СКА. Хозяева взяли верх - 3:1.

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Даже воспитанник "бело-голубых" Александр Овечкин, ныне выступающий в Национальной хоккейной лиге за "Вашингтон", в интервью "Матч ТВ" признавался, что будет следить за результатом встречи. Еще и спрогнозировал победу в пользу москвичей - 5:1. Ошибся лишь немного.

У СКА впервые после травмы головы сыграл Евгений Кузнецов, пропустивший 15 матчей. Правда, питерским армейцам появление звезды не помогло. Даже наоборот. В концовке при счете 1:2 гости получили большинство и сняли вратаря, оказавшись вшестером против четырех соперников. И в этот момент Кузнецов позволил себе ненужные эмоции в чужой зоне, за что тут же схлопотал штраф. В итоге СКА потерял возможность реализовать численное преимущество 6 на 4, да еще и снова пропустил.

- Н а м о е й п а м я т и з а 1 5 л е т р а б о т ы в СКА у нас точно не было такой ситуации, чтобы хоккеист получал удаление, когда мы играем 6 на 4. Честно могу сказать, что вот такие вещи очень сильно расстраивают, - разводил руками на послематчевой пресс-конференции главный тренер питерцев Роман Ротенберг.

Вину признал и сам Евгений Кузнецов.

" У д а л е н и е г л у п о е . Я в и н о в а т . Ч е л о в е к " и с п о л н и л " , н о я с а м в и н о в а т , ч т о п о л о ж и л р у к у . И г р а в ц е л о м б ы л а х о р о ш а я , б о е в а я . М ы д о л ж н ы б ы л и с о з д а в а т ь б о л ь ш е м о м е н т о в , н о н е с м о г л и " , - к о н с т а т и р о в а л х о к к е и с т .

В трех последних матчах регулярного чемпионата СКА потерпел второе поражение. Что касается противостояния питерцев в этой "регулярке" конкретно с "Динамо", то команды провели между собой уже пять встреч, и лишь однажды команда Ротенберга была сильнее. Повод призадуматься, ведь встреча СКА с "бело-голубыми" уже в 1/8 финала плей-офф вполне реальна.

Еще одна причина для беспокойства - в трех последних матчах питерцы пропустили 13 шайб. Да и по сезону оборона у армейцев одна из худших. Не помогают и постоянные замены вратарей по ходу неудачно складывающихся матчей. В регулярном чемпионате таких рокировок у СКА уже 14. Была замена голкипера и во встрече с "Динамо": при счете 0:3 Павла Мойсевича заменил Егор Заврагин. Ротенберг каждый раз напоминает, что со 197 шайбами питерские армейцы лучшие по результативности в "регулярке", но в плей-офф одной атакой сыт не будешь.

Плюс СКА не везет с травмами. В Москве питерские армейцы потеряли защитника Данилу Галенюка. По мнению Ротенберга, этот фактор тоже повлиял на результат.

Следующий матч СКА проведет уже на выезде против одного из аутсайдеров лиги, казахстанского "Барыса". Там в случае неудачи найти оправдания будет сложнее.

Еще один любопытный матч сразу после рестарта чемпионата прошел в Казани, где местный "Ак Барс" крупно уступил нижегородскому "Торпедо" - 1:5. Тем самым прервалась пятиматчевая победная серия казанцев. Нижегородцы, наоборот, выиграли третий матч подряд.