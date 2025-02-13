Тренер сборной Канады назвал величайшего хоккеиста в истории команды

Главный тренер сборной Канады Джон Купер назвал величайшего хоккеиста в истории команды. Его слова приводятся на странице в социальной сети X журналиста Эрика Энджелса.

Специалист удостоил этого звания нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби. По его мнению, талант хоккеиста должен быть увековечен.

Кросби был признан лучшим игроком первого матча Турнира четырех наций против Швеции. Встреча завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 4:3. Кросби отметился тремя результативными передачами.

Ранее канадский портал Sportsnet поставил Кросби на первое место в списке лучших игроков XXI века. Вторым стал российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. На третьем месте расположился форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.