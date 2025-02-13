Беттмэн высказался о возможном участии сборной России на Кубке Мира

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможное участие сборной России на Кубке мира 2028 года.

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« У Р о с с и и в е л и к и е х о к к е й н ы е т р а д и ц и и , в н а ш е й л и г е в ы с т у п а ю т о т л и ч н ы е р о с с и й с к и е и г р о к и . К а к с к а з а л Марти Уолш, в первую очередь это не наше решение. ИИХФ недавно проголосовала за то, чтобы не допустить Россию ко многим соревнованиям, как это сделали и во многих других федерациях. Нам нужно посмотреть, что решит Международный олимпийский комитет, но у нас достаточно времени, чтобы разобраться с реалиями того, как тогда будет выглядеть ситуация в мире», — приводит слова Беттмэна Toronto Sun.

Напомним, о проведении Кубка мира 2028 года было объявлено сегодня, 13 февраля.