Вратарь «Вегас Голден Найтс» поддержал Ротенберга

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов поддержал яркие послематчевые пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга.

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— В НХЛ наши ребята успевают следить за перфомансами Романа Ротенберга?

— Прикольное шоу так-то Роман Борисыч устраивает. Если я не ошибаюсь, первым интересные пресс-конференции пошли у Игоря Николаевича Ларионова, когда он только зашёл в КХЛ. Малина, всё такое. А кого ещё интересно слушать? Игорь Валерьевич Никитин посерьёзнее, но может выдать какой-то хит. Ну, Разин ещё в «Магнитке».

— То есть между нашими энхаэловцами пересылаются фрагменты выступлений только этой четвёрки?

— Да не то чтобы прям пересылается. Бывает, попадёт видео прикольное, отправишь кому-нибудь, вместе посмеёмся. Но так же пересылаются и видосы, допустим, с пресс-конференции Гвардиолы, когда он пришёл расцарапанный. Что-то необычное всегда интересно. Вот послушал пресс-конференцию Романа Борисыча и узнал про всё, от истории страны до развития хоккея в Санкт-Петербурге. Это веселее, чем слушать, как раскатывались и как забили.

— Твоя оценка в этом вопросе дорогого стоит, ведь ты сам старый мастер послематчевых интервью, которые потом долго обсуждались.

— Почему нет? Кто будет слушать нудного игрока? Говорю что чувствую. Какая была громкая история? Допустим, когда играли в плей-офф с «Флоридой». Стоит журналист, спрашивает, что ты думаешь об игре Серёги Бобровского. У нас плей-офф идёт, серия, ну что ты ему скажешь, кроме «Мне пофиг»? Или мне рассказывать, как Серёга хорош в плей-офф, и он лучший вратарь, хотя я играю за соперника и говорим мы после матча, в котором проиграли. Не в обиду ни Серёге, ни журналисту, но нахрена такое спрашивать? Сам я прессу и комментарии не читаю со времён последнего сезона «Торонто», — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.