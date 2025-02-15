«Амур» за секунду до сирены отыгрался в матче с «Автомобилистом»

Хабаровский «Амур» на своем льду потерпел поражение от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе хозяев забил Алекс Броадхерст, у гостей отличились Стефан Да Коста и Кирилл Воробьев. Также во втором периоде форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев не реализовал буллит.

За секунду до финальной сирены гол Ильи Талалуева позволил «Амуру» перевести встречу в овертайм. В дополнительном игровом отрезке Талалуев заработал удаление, после чего в большинстве «Автомобилист» забросил победную шайбу — точный бросок в активе Брукса Мэйсека.

35‑летний француз Да Коста забросил свою 200‑ю шайбу в КХЛ с учетом плей‑офф, он играет в лиге с сезона‑2014/15 и также защищал цвета ЦСКА, «Локомотива» и «Ак Барса». Он набирает очки в 12 матчах подряд, заработав в них 14 (4+10) баллов по системе «гол+пас».

«Амур» сохранил математические шансы на выход в плей‑офф благодаря тому, что ранее в субботу «Адмирал» уступил «Трактору» (1:2) — у хабаровчан 33 очка и 13 оставшихся игр в регулярном чемпионате, у «Адмирала», идущего на 8‑й строчке Восточной конференции, 58 очков.

«Автомобилист» прервал двухматчевый отрезок без побед, с 73 очками в 54 матчах екатеринбуржцы идут третьими на Востоке, уступая «Салавату Юлаеву» по дополнительным показателям. Обе команды по потерянным очкам опережают лидера конференции — «Трактор» (78 очков в 57 встречах).

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Броадхёрст, 16:29 (бол.). Талалуев, 59:59 (бол.). — Да Коста, 3:19. Воробьев, 36:20. Мэйсек, 62:55 (бол.).