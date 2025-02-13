Самсонов рассказал, какую фразу Овечкин кричит всем российским вратарям НХЛ

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов рассказал, какую фразу капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин кричит всем российским вратарям НХЛ.

Выяснилось, какую фразу Овечкин кричит всем российским вратарям НХЛ
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— Когда ты уходил из «Вашингтона», озвучил обещание Овечкина забить тебе. В этом году он оформил хет-трик «Вегасу», правда, тебе только две, а одну в пустые.

— Саня, кстати, обычно тоже кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». И всё остальное в таком духе. А меня не трогает. А хет-трик — да, сделал. Один в пустые, один от конька рикошетом. Так что я тоже вошёл в историю, помог чуть-чуть. Кто-то же говорил, вроде Петя Кочетков, что главное не пропустить ту самую рекордную. А то всю жизнь по всем каналам потом смотреть, — сказал Самсонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.

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