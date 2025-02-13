СКА добился уверенной победы над «Барысом»

В Астане, Казахстан закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На 12-й минуте первого периода Батырлан Муратов открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Михаил Воробьёв с передач Владимира Алистрова и Андрея Педана восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Сергей Сапего с передач Ивана Демидова и Александра Никишина вывел армейский клуб вперёд.

На пятой минуте второго периода Михаил Григоренко с передач Марата Хайруллина и Андрея Педана сделал счёт 3:1.

На четвёртой минуте третьего периода Никита Сетдиков с передач Дамира Жафярова и Ильи Хохлова сократил отставание «Барыса» до минимума. На 12-й минуте периода Марат Хайруллин с передач Григория Кузьмина и Михаила Воробьёва забросил четвёртую шайбу СКА в игре. На 14-й минуте периода Григорий Кузьмин с передач Матвея Короткого и Павла Дедунова сделал счёт 5:2.