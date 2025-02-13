«Витязь» прервал шестиматчевую серию поражений, одолев в гостях минское «Динамо»

В Минске, Беларусь закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

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На 18-й минуте первого периода Алексей Макеев с передач Дмитрия Бучельникова и Дерека Барака открыл счёт во встрече.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В конце третьей двадцатиминутки защитник подмосковского клуба Ярослав Бусыгин забросил вторую шайбу «Витязя» во встрече. Спустя несколько секунд Дерек Барак установил окончательный счёт во встрече.

Отметим, что «Витязь» прервал шестиматчевую серию поражений.