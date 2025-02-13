«Торпедо» одержало победу над «Куньлунем»

В Мытищах закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 18-й минуте первого периода Люк Локхарт с передач Кайла Ро и Дэнниа О'Регана открыл счёт во встрече.

На 19-й минуте второго периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Владислава Кодолы и Сергея Гончарука восстановил равенство в счёте.

В начале третьей двадцатиминутки Вячеслав Войнов с передачи Дмитрия Кагарлицкого вывел «Торпедо» вперёд. На шестой минуте периода Вячеслав Войнов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Богдана Конюшкова сделал счёт 3:1, оформив дубль. На 17-й минуте периода Евгений Свечников забросил четвёртую шайбу гостей в игре.