«Нефтехимик» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» нанёс поражение СКА со счётом 4:3.

© Сафонов Александр, «Чемпионат»

Дублями в составе хозяев отметились Григорий Селезнёв и Булат Шафигуллин. У гостей дубль на счету 19-летнего форварда Матвея Короткого. Ещё один гол записал на свой счёт Павел Дедунов.

Нижнекамцы набрали 48 очков и идут на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА остался с 69 баллами и занимает шестую строчку Запада.