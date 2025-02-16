Сборная США обыграла канадцев и вышла в финал Турнира четырех наций по хоккею

Сборная США со счетом 3:1 одержала победу над командой Канады и стала первым финалистом Турнира четырех наций по хоккею. Встреча прошла в Монреале.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейк Гюнцель (11-я и 59-я минуты) и Дилан Ларкин (34). У проигравших отличился Коннор Макдэвид (6). В начале встречи команды устроили три драки в течение 9 секунд с первого вбрасывания.

Сборная Канады проиграла первый матч с 2010 года с Сидни Кросби в составе. Беспроигрышная серия составила 26 встреч. В последний раз канадцы потерпели поражение с нападающим в составе 21 февраля 2010 года на групповом этапе Олимпийских игр (3:5), но позднее одолели американцев в финале турнира (3:2 ОТ). Автором победного гола стал Кросби.

Сборная США набрала 6 очков по итогам 2 матчей и обеспечила себе участие в финале турнира. Следом идут команды Канады, Финляндии и Швеции (по 2 очка). В заключительных играх группового этапа между собой сыграют сборные Канады и Финляндии, США и Швеции. Встречи пройдут 17 и 18 февраля соответственно.

Турнир четырех наций проходит по круговой системе, в нем принимают участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции, которые проведут по одному матчу друг с другом. Занявшие первое и второе места по итогам этих игр команды проведут финальный матч, который состоится 21 февраля. Первая часть турнира прошла в Монреале, оставшиеся встречи примет Бостон.

Турнир четырех наций проводится Национальной хоккейной лигой (НХЛ) вместо Матча звезд, традиционно проходящего в начале февраля. Во многом это связано с тем, что соревнования рассматриваются лигой как репетиция участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2026 года в Италии. В последний раз хоккеисты НХЛ выступали на Олимпийских играх в 2014 году в Сочи. Организаторы текущего турнира приняли решение не приглашать к участию игроков из России.