Бывший чешский голкипер Доминик Гашек на YouTube-канале «Дмитрула» рассказал, что во время своей игры за московский «Спартак» дважды отказывался от встреч с Владимиром Путиным.

« М е н я д в а ж д ы п р и г л а ш а л и н а в е ч е р и н к у к В л а д и м и р у П у т и н у . Я в с е г д а о т к а з ы в а л с я . Я н е х о д и л т у д а н е п о т о м у , ч т о и м е л ч т о - т о п р о т и в П у т и н а . Я н е х о д и л , п о т о м у ч т о х о т е л п р о в е с т и в р е м я с п а р т н е р а м и п о к о м а н д е . М о ж е т , э т о б ы л е д и н с т в е н н ы й ш а н с п о ж а т ь е м у р у к у . Я п о н я т и я н е и м е л , в к а к о м н а п р а в л е н и и д в и ж е т с я п о л и т и к а Путина», — заявил он.

Под вечеринкой Гашек подразумевает игру в хоккей с Путиным.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

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4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.