«УГМК-Арену» в Екатеринбурге откроют матчем «Автомобилист» — ЦСКА
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» — ЦСКА откроет «УГМК-Арену» в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Павла Крекова.
«УГМК-Арена» будет открыта матчем «Автомобилиста» и ЦСКА, это произойдёт в марте», — заявил Креков.
Напомним, встреча состоится 10 марта и начнётся в 17:00 мск.
Дворец во время соревнований будет вмещать 12 тысяч зрителей, а во время концертных мероприятий — 15 тысяч.
«Автомобилист» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Николая Заварухина имеют 71 очко в активе.