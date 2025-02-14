Капитан сборной Финляндии: Швеция остается нашим заклятым врагом

Капитан сборной Финляндии Александр Барков прокомментировал следующий матч с командой Швеции на Турнире четырёх наций. Отмечается, что финской сборной нужна только победа для продолжения борьбы за выход в финал.

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« И м е н н о с т а к и м н а с т р о е м м ы в ы х о д и м н а э т о т м а т ч – м ы д о л ж н ы п о б е д и т ь . Ш в е ц и я п о - п р е ж н е м у о с т а ё т с я н а ш и м з а к л я т ы м в р а г о м . И м ы с н е т е р п е н и е м ж д ё м в с т р е ч и » , — п р и в о д и т с л о в а Баркова Yle.

Напомним, матч сборных Финляндии и Швеции состоится 15 февраля в Монреале и начнётся в 21:00 мск.

В ночь с 13 на 14 февраля прошёл второй матч на Турнире четырёх наций, в котором встречались сборная Финляндии и национальная команда США. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.