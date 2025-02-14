Кожевников назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил «Матч ТВ», что основные претенденты на победу в Кубке Гагарина — это лидеры конференций КХЛ.

Лидеры Западной и Восточной конференций ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» досрочно обеспечили себе участие в плей‑офф. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует в конце марта.

— Кто главные претенденты на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне?

— Все есть в таблице. Главные претенденты — лидеры, тут все ясно. Осталось 10–11 игр «регулярки», серьезных изменений не будет. Претендентами можно назвать и «Локомотив», и «Динамо», и «Трактор», и ЦСКА. Все лидеры — претенденты на титул.

Удивить может любая команда из восьмерки, перекрестный плей‑офф доказал, что можно вылететь и в начале плей‑офф, попав на команду из другой конференции с отличающимся стилем. Будет интересно, — сказал Кожевников «Матч ТВ».

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