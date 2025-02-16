Тренер сборной Канады отреагировал на драки в матче с США

Главный тренер сборной Канады на Турнире четырёх наций Джон Купер прокомментировал драки по ходу матча со сборной США (1:3).

© Чемпионат.com

« Д р а к и в н а ч а л е в с т р е ч и ? Б е с п о р я д о к . Н о я н е в и д е л н и к о г о , к т о ш ё л б ы к в ы х о д а м в о в р е м я и г р ы . Л ю д и б у д у т г о в о р и т ь о б э т о м е щ ё д о л г о » , — с к а з а л Купер в интервью после окончания встречи.

Сборная Канады потерпела поражение впервые после 26 побед подряд в играх, когда Кросби был в составе. Сборная США, в свою очередь, стала первым финалистом Турнира четырёх наций.

Напомним, сегодня в первой драке участвовали Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель. Позже сцепились Брэди Ткачук и Сэм Беннетт. В третьей драке принимали участие Джей Ти Миллер и Колтон Парэйко.