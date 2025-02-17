В драке между хоккеистами США и Канады обвинили Трампа

Причинами драк между американскими и канадскими хоккеистами стали недавние заявления президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев, передает «Спорт-Экспресс».

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« В с т у п и л а в б о р ь б у п о л и т и к а , х о т ь в с е и г о в о р я т , ч т о с п о р т в н е н е е . А м е р и к а н ц ы с к а н а д ц а м и с т а л и в ы я с н я т ь о т н о ш е н и я н а л ь д у п о с л е я р к и х в ы с к а з ы в а н и й Трампа. На этом уровне такие вещи тоже отмечаются, сидят на подкорке. Но американцы в итоге смогли канадцев задавить», — сказал эксперт.

Первая стычка в матче США — Канада (3:1) состоялась сразу после первого вбрасывания. Подрались Мэттью Ткачак и Брэндон Хэйгел. Позже произошли драки между Брэди Ткачаком и Сэмом Беннеттом, а затем — между Джей Ти Миллером и Колтоном Парайко.

Ранее Трамп заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата. «Мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться», — сказал американский лидер.