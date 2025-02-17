Словацкий хоккеист хочет сходить на матч футбольного «Спартака»

Хоккеист московского «Спартака» Адам Ружичка заявил «Матч ТВ», что сходит на матч футбольного «Спартака», если будет позволять расписание.

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В субботу «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» — 7:4. На игре присутствовали новички футбольного «Спартака» Пабло Солари и Ливай Гарсия.

— На матче с «Торпедо» присутствовали футболисты «Спартака». Вас тоже увидим на футболе ближе к марту‑апрелю?

— Если расписание будет позволять, схожу на футбольный «Спартак», но сейчас все сфокусированы на достижении наших целей, — заявил Ружичка «Матч ТВ».

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