Словацкий хоккеист Ружичка хочет сходить на матч футбольного «Спартака»

Хоккеист московского «Спартака» Адам Ружичка заявил «Матч ТВ», что сходит на матч футбольного «Спартака», если будет позволять расписание.

Словацкий хоккеист хочет сходить на матч футбольного «Спартака»
© КХЛ

В субботу «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Торпедо» — 7:4. На игре присутствовали новички футбольного «Спартака» Пабло Солари и Ливай Гарсия.

— На матче с «Торпедо» присутствовали футболисты «Спартака». Вас тоже увидим на футболе ближе к марту‑апрелю?

— Если расписание будет позволять, схожу на футбольный «Спартак», но сейчас все сфокусированы на достижении наших целей, — заявил Ружичка «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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