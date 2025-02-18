«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» и не смог досрочно выйти в плей‑офф

Казанский «Ак Барс» в гостях уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Салимова Эльвира

Уже в дебюте встречи у «Нефтехимика» отличились Владимир Брюквин и Лука Профака, сделав счет 2:0 к 7‑й минуте; также Жан‑Себастьян Ди не реализовал буллит. Затем «Ак Барсу» удалось восстановить равенство усилиями Николаса Петана и Никиты Дыняка, а 19‑летний форвард Радэль Замалтдинов, отдавший голевую передачу, заработал первое очко в КХЛ в карьере.

В концовке второго периоде Никита Хоружев в меньшинстве забросил победную для «Нефтехимика» шайбу.

«Ак Барс» в случае победы гарантировал бы себе место в плей‑офф. Для казанцев поражение стало четвертым подряд, с 72 очками команда Анвара Гатиятулина идет на 4‑м месте в Восточной конференции. «Нефтехимик» — 9‑й с 50 баллами.

21 февраля команды проведут еще один матч между собой, на этот раз в Казани.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.