«Сибирь» заменила вратаря после проигранного периода «Автомобилисту»

В Новосибирске проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает екатеринбургский «Автомобилист». Хозяева после первого периода, проигранного со счётом 0:3, заменили вратаря.

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Во втором периоде место в воротах «Сибири» занял Антон Красоткин, сменивший в рамке Дениса Костина.

Красоткин в этом сезоне провёл 23 матча в чемпионате КХЛ – 2024/2025. Его коэффициент непробиваемости — 3,07. На счету Костина 36 встреч (коэффициент надежности — 2,14).

«Сибирь» в данный момент занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 57 очков. «Автомобилист» — на третьей строчке Востока с 73 очками в активе.