СКА обыграл «Северсталь»

Петербургский СКА одержал выездную победу над череповецкой «Северсталью» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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В составе хозяев отличились Михаил Котляревский и Адам Лишка, у гостей забили Григорий Кузьмин, Марат Хайруллин и Евгений Кузнецов. В третьем периоде также ворота поразил 19‑летний форвард СКА Матвей Короткий, для которого матч стал третьим подряд с набранными очками (3+2 на этом отрезке), затем забил защитник Иоаннис Калдис из «Северстали».

Окончательный счет установил Кузнецов, поразивший пустые ворота на последней минуте игры, оформив таким образом дубль.

Кузнецов забил в КХЛ впервые с конца осени, в последний раз он становился автором шайбы 30 ноября в игре с «Амуром» (7:5).

Набрав 71 очко, СКА переместился на 3‑ю строчку в Западной конференции. «Северсталь» с 69 баллами в активе идет на Западе 6‑й.

В другом матче минское «Динамо» в гостях обыграло «Витязь» (4:2), дублем отметился американский форвард Сэм Энэс. Минчане набрали 65 очков и располагаются на 7‑м месте в таблице Запада, «Витязь» (47) — 10‑й.