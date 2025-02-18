США проиграли Швеции на Турнире четырех наций

Сборная США проиграла национальной команде Швеции на Турнире четырех наций.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счетом 2:1. В составе национальной шведской команды отличились Густав Нюквист и Йеспер Братт. Единственную шайбу США забросил Крис Крайдер.

Сборная США уже гарантировала себе место в финале турнира, где сразится с соперниками из Канады. Канадские хоккеисты часами ранее переиграли Финляндию со счетом 5:3. Шведская команда по итогам турнира заняла третье место в турнирной таблице по итогам трех матчей.

Финальный матч с участием сборных США и Канады пройдет 21 февраля. В групповом раунде американцы обыграли канадцев со счетом 3:1.

Сборная России пропускает турнир из-за отстранения от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). 4 февраля организация продлила отстранение, из-за чего представители России не сыграют на чемпионате мира в 2025 и 2026 годах, а также пропустят ближайшее молодежное мировое первенство.