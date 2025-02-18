Игроков и тренерский персонал «Трактора» сняли с рейса в Хабаровске

Игроков и тренерский персонал «Трактора» сняли с рейса Хабаровск — Челябинск. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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« К о г д а с е л и в ч а р т е р , к т о - т о и з к о м а н д ы т о л к н у л а в а р и й н у ю д в е р ь Boeing 738. Открылся аварийный люк на крыло, сработала сигнализация, выход оказался разгерметизирован. Хоккеистов высадили. Борт зарулил на место стоянки и через полтора часа направился к взлётно-посадочной полосе, забрал спортсменов и без происшествий сел в Челябинске», — сказано в сообщении.

Напомним, встреча «Амур» — «Трактор» завершилась вчера, 17 февраля. Челябинская команда одержала уверенную победу со счётом 5:2.