В «Тракторе» рассказали об инциденте с самолетом в Хабаровске

В «Тракторе» рассказали об инциденте с самолётом после игры с «Амуром» в Хабаровске

© Чемпионат.com

« П о с л е м а т ч а с « А м у р о м » р е й с с х о к к е й н о й к о м а н д о й « Т р а к т о р » д е й с т в и т е л ь н о б ы л з а д е р ж а н в Х а б а р о в с к е н а п о л т о р а ч а с а , т а к к а к в к а б и н е п и л о т о в с р а б о т а л д а т ч и к р а з г е р м е т и з а ц и и . Н о о к а к и х м е х а н и ч е с к и х п о в р е ж д е н и я х с а м о л ё т а р е ч и н е ш л о . П о с л е п о в т о р н о й п р о в е р к и с а м о л ё т а в с е м и с л у ж б а м и а э р о п о р т а к о м а н д а в п о л н о м с о с т а в е в е р н у л а с ь н а б о р т и в р а й о н е 2 0 : 3 0 п о ч е л я б и н с к о м у в р е м е н и в ы л е т е л а д о м о й » , — с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е « Т р а к т о р а » к о р р е с п о н д е н т у « Ч е м п и о н а т а » П а в л у П а н ы ш е в у .

Напомним, встреча «Амур» — «Трактор» завершилась вчера, 17 февраля. Челябинская команда одержала уверенную победу со счётом 5:2.