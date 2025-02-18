Сборная США по хоккею намерена пригласить Трампа на игру с Канадой

Генеральный менеджер сборной США по хоккею Билл Герин заявил, что хотел бы видеть президента Дональда Трампа в качестве гостя на матче против сборной Канады в финале турнира четырех наций. Об этом сообщает Daily Mail.

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По его словам, присутствие Трампа помогло бы хоккеистам морально перед важным матчем.

« М ы б ы л и б ы р а д ы , е с л и б ы п р е з и д е н т Трамп посетил игру. У нас в команде много гордых американских игроков, тренеров и сотрудников — мы стараемся представлять нашу страну наилучшим образом», — заявил Герин.

В заключительном матче группового этапа турнира четырех наций сборная США проиграла национальной команде Швеции Встреча, которая прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, завершилась со счетом 2:1. В составе национальной шведской команды отличились Густав Нюквист и Йеспер Братт. Единственную шайбу США забросил Крис Крайдер.

Канадские хоккеисты в игре третьего тура переиграли Финляндию со счетом 5:3. Шведская команда по итогам турнира заняла третье место в турнирной таблице по итогам трех матчей, финская — четвертое.

Финальный матч с участием сборных США и Канады пройдет в ночь с 20 на 21 февраля. В групповом раунде американцы обыграли канадцев со счетом 3:1. Стартовое вбрасывание запланировано на 04:00 по московскому времени.