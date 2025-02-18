Нападающий «Северстали» ответил, может ли Овечкин стать президентом России

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин высказался о том, может ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стать президентом Российской Федерации.

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– В американских СМИ недавно предположили, что Овечкин в будущем способен стать президентом России. Видите его в таком качестве?

– Смотря с какой программой станет баллотироваться и что пообещает. Пока тяжело представить его в данной роли, — приводит слова Аймурзина RT.

Ранее Аймурзин заявил, что готов поставить 10 тысяч рублей на то, что Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Напомним, Овечкин с 879 заброшенными шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Гретцки (894).