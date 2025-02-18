Третьяк: «Халл мне в Москве ни одной шайбы не забросил. Но у Овечкина сильнее бросок»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью «Матч ТВ» заявил, что бросок у Александра Овечкина сильнее, чем у Бобби Халла благодаря новым технологиям производства клюшек.

39‑летний Овечкин в этом сезоне набрал 43 (26+17) очка в 39 матчах за «Вашингтон», всего в его активе 879 голов за карьеру. Ему осталось забросить 16 шайб, чтобы обогнать канадца Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф у Овечкина 951 шайба, по этому показателю он тоже идет вторым после Гретцки (1016).

— Александр Великий похож на Бобби Халла?

— Похож, да. Халл в Суперсерии‑1974 забил мне несколько голов, когда матчи проходили в Канаде. Ему всё время давали пас, он с ходу бил с центра. Я не успевал. Просто человеческая реакция. Уже потом, когда видел, что Бобби Халл идет с шайбой на ворота, то уже не обращал внимание на игрока, который отдает ему пас. Я уже выбегал, а Халл в меня попадал. Он мне в Москве ни одной шайбы не забросил.

Но у Овечкина сильнее бросок, потому что клюшка другая. Это ведь очень важный фактор! Вот могут поспорить: ну при чем тут клюшка? Ведь при современных технологиях все в равных условиях. Но тут еще и сила броска, и надо позицию выбрать, откуда можно забить.

А раньше клюшки были дубовые. Дерево не гнулось. Теперь же — как лук, совершенно другой материал. Поэтому шайбы летят с бешеной скоростью, — сказал Третьяк «Матч ТВ».