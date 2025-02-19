Овечкин стал вторым в рейтинге 25 лучших игроков НХЛ XXI века

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге 25 лучших игроков НХЛ за последние 25 лет по версии издания Daily Faceoff.

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Возглавил рейтинг канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, третьим стал его соотечественник Коннор Макдэвид из «Эдмонтона».

Также в топ‑25 вошли россияне Евгений Малкин (6‑е место, «Питтсбург»), Никита Кучеров (7‑е место, «Тампа»), Павел Дацюк (20‑е место) и Андрей Василевский (22‑е место, «Тампа»).

Овечкин в текущем сезоне набрал 43 очка (26+17) в 39 матчах за «Вашингтон», всего в его активе 879 голов за карьеру. Ему осталось забросить 16 шайб, чтобы обогнать канадца Уэйна Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф у Овечкина 951 шайба, по этому показателю он тоже идет вторым после Гретцки (1016).