Малкин раскрыл подробности ужина с Овечкиным

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин раскрыл подробности ужина с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. Его слова приводит Pittsburgh Hockey Now.

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Хоккеист рассказал, что они ужинали в Майами. Он хотел спросить его о гонке за рекордом канадца Уэйна Гретцки, однако Овечкин собирался расслабиться.

«Он не хотел слишком много говорить. Он хотел просто наслаждаться ужином. Он русский, и он мой лучший друг», — добавил Малкин.

Ранее Малкин выбрал место для завершения карьеры. Он заявил, что завершит карьеру в «Питтсбурге».

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забросил 26 шайб и сделал 17 результативных передач в 39 матчах. Он занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Гретцки составляет 15 шайб.