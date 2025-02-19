КХЛ наказала «Северсталь» за оскорбительные скандирования в адрес СКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наказала «Северсталь» по итогам матча регулярного чемпионата против СКА 17 февраля (3:5).

Об этом сообщается на сайте лиги.

« Л и г о й б ы л о з а ф и к с и р о в а н о , ч т о б о л е л ь щ и к и д о м а ш н е й к о м а н д ы д о п у с к а л и с к а н д и р о в а н и е о с к о р б и т е л ь н о г о х а р а к т е р а в а д р е с к о м а н д ы с о п е р н и к а » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

Череповецкий клуб был оштрафован.

В третьем периоде фанаты «Северстали» на трибунах начали скандировать «СКА — позор российского хоккея». Это произошло после того, как у ворот хозяев едва не произошла массовая потасовка.

Ранее болельщики еще двух клубов — «Спартака» и «Локомотива» — использовали данную кричалку на матчах. Впоследствии КХЛ также штрафовала команды за оскорбление соперников.