ЦСКА проводит регулярку КХЛ со спадами, но это ожидаемо

При этом армейцы продолжают находиться в лидирующей группе Западной конференции.

© Чемпионат.com

Два подряд поражения ЦСКА от аутсайдера Западной конференции – ХК «Сочи» – взбаламутили хоккейную общественность. Действительно, для топ-клуба уровня команды Ильи Воробьёва такие неудачи чувствительны, а невынужденных потерь очков нужно стараться избегать. Особенно в ситуации, когда конкуренция в борьбе за попадание в топ-4 на Западе велика. Лидирующий «Локомотив» уже не догнать (да и нет смысла гнаться), а вот гарантировать себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф хочется всем.

Однако рвать волосы на голове, перегибать палку и подвергать команду и тренерский штаб огульной критике тоже не стоит. Для начала нужно разобраться в объективных причинах происходящего. Почему ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате не отличается стабильностью и играет «волнами»?

Не будем забывать, что в межсезонье у москвичей произошла серьёзная перестройка состава. Команда глобально обновилась, люди привыкают к новым требованиям и реалиям КХЛ, поэтому ждать каких-то заоблачных результатов не нужно. Хотя, например, у красно-синих уже была мощная серия из 11 побед, но про неё почему-то забывают при первых же неудачах. Да и сейчас у команды 70 очков – вполне солидный показатель.

Увы, не обошлось без серьёзных повреждений: сразу три человека – основной вратарь Просветов, защитник Саморуков и ведущий нападающий Абрамов – находятся в списке травмированных и выбыли на длительный срок. Логично, что при таком раскладе просело большинство (Абрамов был его важной частью), в котором, ко всему прочему, не хватает соответствующего защитника во вторую спецбригаду – одному Нестерову справляться сложно.

С исполнителями в ЦСКА в целом негусто. И это ещё одна причина спадов. Так, например, пополнившие состав команды в дедлайн форварды Станислав Галиев, Рурк Шартье и Коул Касселс набрали в составе столичного клуба в общей сложности 3 (2+1) балла за результативность при суммарном показателе полезности «-16», проведя 36 игр на троих. Цифры говорят сами за себя. Креатива армейской атаке эти люди явно не добавили. В свою очередь, обменянный в «Авангард» Константин Окулов в 19 матчах за омичей набрал 19 (7+12) очков при коэффициенте полезности «+15». Почувствуйте разницу.

Серьёзно возросла нагрузка на молодых лидеров команды – Максима Соркина, Прохора Полтапова. Вынужденно переигрывают смены Павел Карнаухов, Владислав Каменев, Максим Мамин. Организм не железный, усталость, как психологическая, так и физическая, накапливается. Соответственно, теряется концентрация, увеличивается количество ошибок, в том числе серьёзных. Должны увеличить требования к себе Егор Афанасьев и Руслан Исхаков.

«Когда шайба не идёт в ворота, не надо себе гадить. Мы два раза это сделали, а в третий раз нужно было лечь под шайбу. С этого и начинается, что себе не надо гадить», – заявил на пресс-конференции после поражения от сочинцев в московском матче Илья Воробьёв.

Если внимательно изучить эпизоды с пропущенными хозяевами шайбами, то сразу становится ясно, что имел в виду Илья Петрович. Жуткая ошибка защитника Владислава Провольнева, отдавшего пас в своей зоне на клюшку сопернику, привела к первому голу южан, а коллективный провал в большинстве закончился второй заброшенной гостями шайбой. Это и предопределило исход встречи.

Впереди у ЦСКА ещё 13 матчей в регулярке и все шансы побороться за четвёрку сильнейших. Посмотрим, в каком состоянии и с каким запасом прочности армейцы подойдут к розыгрышу Кубка Гагарина.