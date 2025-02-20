В клубе КХЛ отреагировали на нежелание Малкина возвращаться в Россию

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков отреагировал на недавние слова российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина о желании завершить карьеру за океаном. Его слова приводит Sport24.

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«Евгений Малкин — наш воспитанник. Мы с удовольствием организуем для него прощальный матч. Он легенда не только нашего города, но и всей страны, прославляет наш хоккей за океаном. Мы всегда ему рады, он никогда прохладно не относился к «Металлургу», — заявил Бирюков.

20 февраля Малкин заявил, что не будет играть в России после завершения карьеры в НХЛ.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).