«Трактор» побил клубный рекорд результативности, обыграв «Ладу»

Челябинский «Трактор» установил клубный рекорд по числу забитых шайб за один регулярный сезон в Фонбет Чемпионате КХЛ, обыграв дома «Ладу» (4:1).

В матче, который прошел в пятницу, в составе победителей отличились Григорий Дронов, Семен Дер‑Аргучинцев, Михаил Горюнов‑Рольгизер и Стивен Кэмпфер. У гостей автором единственного точного броска стал Александр Государев.

«Трактор» довел общее число голов в нынешнем чемпионате до 187 — это лучший показатель в истории челябинцев. До этого самой результативной «регуляркой» клуба была предыдущая, в сезоне‑2023/24 (183 гола).

«Трактор» с 82 очками лидирует в Восточной конференции, «Лада» проиграла впервые за три матча и идет 10‑й на Востоке с 46 очками в активе.