Руководители клубов КХЛ считают Никитина лучшим тренером лиги

Руководители клубов КХЛ считают Игоря Никитина лучшим тренером лиги.

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В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом» с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» не ответил на соответствующий запрос.

За тренера ярославской команды отдали 17 голосов. По одному голосу получили Дмитрий Квартальнов («Динамо» Минск), Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Ларионов («Торпедо»), Галым Мамбеталиев («Барыс») и Андрей Разин («Металлург»).

Главный тренер СКА Роман Ротенберг не набрал очков в голосовании.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции и в сводной таблице лиги, набрав 85 очков за 57 матчей.