Трамп позвонил сборной США по хоккею

Президент США Дональд Трамп позвонил национальной сборной по хоккею перед финальным матчем Турнира четырех наций против команды Канады. Об этом сообщается на странице сборной в социальной сети Х.

Трамп в социальной сети Truth Social рассказал, что пожелал американским хоккеистам победы и хорошей игры.

«Я подстегну команду в сегодняшнем матче с Канадой, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью когда-нибудь, возможно скоро, станет нашим ценным и очень важным 51-м штатом», — заявил президент США.

Матч между сборными США и Канады пройдет в Бостоне 21 февраля. Он начнется в 04:00 по московскому времени.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российские игроки продолжают выступать без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором принимают участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.