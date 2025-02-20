Дубль Шарова помог «Автомобилисту» дома победить «Амур»

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

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На седьмой минуте первого периода Ник Меркли открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Александр Щемеров с передач Ефима Гуркина и Олега Ли восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Девин Броссо с передач Олега Ли и Игната Коротких вывел гостей вперёд.

На девятой минуте второго периода Даниил Валитов с передачи Стефана Да Косты сделал счёт 2:2. На 12-й минуте периода Александр Шаров с передач Брукса Мэйсека и Анатолия Голышева вновь вывел «Автомобилист» вперёд.

На шестой минуте третьего периода Александр Шаров с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты сделал счёт 4:2, оформив дубль. На 10-й минуте периода Сергей Лапин с передач Ефима Гуркина и Александра Щемерова сократил отставание «Амура» до минимума. На 18-й минуте периода Степан Хрипунов установил окончательный счёт во встрече.