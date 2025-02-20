«Барыс» потерпел седьмое поражение подряд в КХЛ, проиграв «Северстали»

Астанинский «Барыс» проиграл череповецкой «Северстали» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча в Астане завершилась со счетом 2:6 (0:1, 1:4, 1:1). В составе «Северстали» шайбы забросили Роман Абросимов, Николай Буренов, Алексей Кручинин, Михаил Ильин, Кирилл Пилипенко и Андрей Чуркин, ассистентский хет‑трик в актив записал Данил Аймурзин. У «Барыса» отличились Роман Старченко и Семен Симонов.

«Северсталь» набрала 71 очко и идет четвертой в таблице Западной конференции, «Барыс» проиграл седьмой матч подряд и с 29 очками идет последним на Востоке.

В следующем матче 22 февраля команда Андрея Козырева сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, коллектив Галыма Мамбеталиева в этот же день примет «Адмирал».

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