Московское «Динамо» крупно проиграло дома минскому «Динамо» в матче КХЛ

Московское «Динамо» на своем льду с крупным счетом проиграло минскому «Динамо» (0:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Авторами шайб стали Роман Горбунов, Джордан Гросс, Даниил Липский и Сэм Энэс. Голкипер минчан Василий Демченко отразил 23 броска и провел пятый матч «на ноль» в этом сезоне (четвертый — за «Динамо»).

В первом периоде у москвичей отличился Александр Бурмистров, но его гол был отменен после видеопросмотра, поскольку был забит ударом конька.

Московское «Динамо» упустило шанс досрочно выйти в плей‑офф с первой попытки — для этого команде Алексея Кудашова необходимо было одерживать победу над белорусским клубом.

Поражение для москвичей стало третьим подряд, с 73 очками команда располагается на 3‑й строчке в Западной конференции. Минское «Динамо» продлило победную серию до трех игр, набрало 69 очков и идет 7‑м на Западе.

В другой встрече «Витязь» дома одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» (3:1), на шайбу Александра Хмелевского хозяева ответили голами Джереми Роя, Александра Дарьина и Ивана Савчика.