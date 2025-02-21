Фазель: слова Трампа о Канаде создают напряжение, но не разобщают болельщиков

Высказывания американского президента Дональда Трампа о Канаде создают напряжение, однако не разобщают спортивных болельщиков, что подтвердилось на Турнире четырех наций по хоккею. Такое мнение на полях конференции "Спортивные события: генерация социальных эффектов" в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) в Сочи высказал почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В конце января Трамп заявил, что Канада полностью зависима от Соединенных Штатов и поэтому не может быть суверенным государством. Ранее он неоднократно высказывался за то, чтобы Канада вступила в состав США в качестве 51-го штата, обещая ей в таком случае военные и иные преимущества.

"Например, только что закончился турнир, где в финале играли сборные Канады и США по хоккею. И мы знаем, что господин Трамп сделал ряд заявлений, в том числе о вхождении Канады в состав США, - сказал Фазель. - И понятно, что это создает некоторое напряжение, и тут встречаются фанаты этих двух стран, они болеют, Канада выигрывает, все это обсуждается".

21 февраля в финале Турнира четырех наций по хоккею сборная Канады обыграла американцев в овертайме со счетом 3:2. В турнире также принимали участие команды Швеции и Финляндии. Часть матчей турнира прошла в Монреале, часть - в Бостоне.

Международная конференция "Спортивные события: генерация социальных эффектов" проходит в РМОУ в Сочи 21-22 февраля. В ней принимают участие эксперты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Китая, России, Франции, Швейцарии и ЮАР.