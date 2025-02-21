Шарипзянов официально подписал контракт с «Авангардом» на 5 лет. Защитник выступает за клуб с 2020 года

«Авангард» и Дамир Шарипзянов подписали соглашение.

«Авангард» и защитник Шарипзянов подписали соглашение
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Клуб ранее сообщил, что достиг договоренности с защитником о подписании договора на пять лет.

Теперь хоккеист, капитан команды, официально продлил контракт с клубом.

В нынешнем сезоне Дамир Шарипзянов набрал 43 (11+32) очка при полезности «плюс 23» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 23:17.

Защитник выступает за «Авангард» с 2020 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.

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