«Авангард» и защитник Шарипзянов подписали соглашение

Шарипзянов официально подписал контракт с «Авангардом» на 5 лет. Защитник выступает за клуб с 2020 года
«Авангард» и Дамир Шарипзянов подписали соглашение.
Клуб ранее сообщил, что достиг договоренности с защитником о подписании договора на пять лет.
Теперь хоккеист, капитан команды, официально продлил контракт с клубом.
В нынешнем сезоне Дамир Шарипзянов набрал 43 (11+32) очка при полезности «плюс 23» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 23:17.
Защитник выступает за «Авангард» с 2020 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.