«Авангард» и защитник Шарипзянов подписали соглашение

«Авангард» и Дамир Шарипзянов подписали соглашение.

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Клуб ранее сообщил, что достиг договоренности с защитником о подписании договора на пять лет.

Теперь хоккеист, капитан команды, официально продлил контракт с клубом.

В нынешнем сезоне Дамир Шарипзянов набрал 43 (11+32) очка при полезности «плюс 23» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 23:17.

Защитник выступает за «Авангард» с 2020 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Гагарина в 2021 году.