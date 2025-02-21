«Трактор» обновил личный рекорд результативности в регулярных чемпионатах КХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и тольяттинской «Ладой». Первый период закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

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Заброшенной шайбой на шестой минуте отметился защитник челябинской команды Григорий Дронов. Эта шайба стала 184-й для «Трактора» в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, был побит рекорд результативности за одну регулярку, когда в сезоне 2023/2024 челябинцы забросили 183 шайбы.