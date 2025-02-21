"Ак Барс" обыграл в овертайме "Нефтехимик" и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

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"Ак Барс" обыграл в овертайме "Нефтехимик" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина прервала серию поражений из четырех игр подряд и вышла в плей-офф Кубка Гагарина.

В составе "Ак Барса" шайбы забросили Эрик О'Делл, Артемий Князев и Дмитрий Яшкин в овертайме. У "Нефтехимика" голы в активе Никиты Хоружева, Булата Шафигуллина. Для форварда казанцев О'Делла шайба стала первым результативным действием после декабрьского перехода в команду.

«Ак Барс» ранее допустил четыре поражения подряд в чемпионате. На этом отрезке турнира казанцы проиграли «Торпедо» (1:5), «Салавату Юлаеву» (0:3), «Авангарду» (2:6) и «Нефтехимику» со счетом 2:3.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0)

Голы:

1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин, 05:19)

2:0 Князев (Яруллин, Дыняк, 15:07)

2:1 Хоружев (Хлыстов, 36:09)

2:2 Шафигуллин (Хоружев, 48:46)

3:2 Яшкин

Следующий матч «Ак Барс» проведет 23 февраля в Казани с «Ладой» в 17.00 по московскому времени.

Источник : https://realnoevremya.ru/news/329352-ak-bars-obygral-v-overtayme-neftehimik-i-dosrochno-vyshel-v-pley-off-khl