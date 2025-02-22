«Вашингтон» опубликовал фотографию Овечкина с сэндвичем и чипсами
Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталс» в социальных сетях опубликовала фотографию с российским нападающим капитаном «столичным» Александром Овечкиным. На фото форвард держит в руках чипсы и сэндвич.
«Величайший отдохнул, освежился и готов зажигать», — подписала фотографию пресс-служба «Вашингтона».
В нынешнем сезоне в активе 39-летнего Овечкина 26 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.