Российские хоккеисты стали победителями турнира на фестивале зимних игр на льду Амура

Российские хоккеисты одержали победу на турнире, который проходил в рамках Международного российско-китайского фестиваля зимних видов спорта на льду пограничной реки Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР).

Об этом сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

"Турнир по хоккею на льду пограничной реки Амур завершился. Матчи состоялись в рамках фестиваля зимних видов спорта. Российские хоккеисты одержали победу в категориях взрослых игроков и юношеских команд. И только детские команды России и Китая сыграли вничью", - говорится в сообщении.

Также в рамках первого дня фестиваля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела мастер-классы для юных спортсменок. А на набережной Благовещенска были организованы зоны активности для зрителей. Здесь можно было прокатиться на собачьих упряжках и сразиться в снежки. Для всех гостей работал фудкорт, были установлены теплые палатки, проходила выставка автомобилей и ярмарка мастеров.

На автомобильной трассе на льду Амура состоялись показательные выступления пилотов команд "КАМАЗ-мастер" и Ural Motor Sport, а также предварительные заезды. Полуфинальные и финальные заезды пройдут 23 февраля.

Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта берет начало в 2017 году, когда состоялся первый хоккейный турнир "Содружество". В этом году фестиваль проходит 22 и 23 февраля на льду реки Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ.